AFRIQUE

RDC – Rwanda : Première réunion du Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire pour l’Accord de paix


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Août 2025


Les gouvernements de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Rwanda ont tenu, les 7 et 8 août 2025, la première réunion du Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire (Joint Security Coordination Mechanism – JSCM) dans le cadre de l’Accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025. La rencontre s’est déroulée au siège de la Commission de l’Union africaine, à Addis-Abeba, en présence d’observateurs des États-Unis, du Qatar, de la Commission de l’Union africaine et de la République togolaise, représentante du médiateur de l’UA.


RDC – Rwanda : Première réunion du Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire pour l’Accord de paix



Le JSCM a pour mission principale de mettre en œuvre le Concept d’opérations du Plan harmonisé pour la neutralisation des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) et le désengagement des forces / levée des mesures défensives par le Rwanda, tel que défini en annexe de l’Accord de paix. Il est également chargé de faciliter l’échange de renseignements et d’informations entre les deux pays afin de garantir l’application effective de l’Accord.



Lors de cette première session, la RDC et le Rwanda, membres permanents du Mécanisme, ont adopté les termes de référence qui encadreront les futures réunions. Les discussions ont également porté sur les étapes concrètes de mise en œuvre des dispositions sécuritaires de l’Accord.



Les partenaires et observateurs – l’Union africaine, les États-Unis et le Qatar – ont réaffirmé leur engagement à accompagner un processus impartial, efficace et durable, afin de consolider la stabilité dans la région des Grands Lacs.



Les délégations congolaise et rwandaise ont exprimé leur reconnaissance envers ces partenaires pour leur contribution décisive et leurs efforts conjoints en faveur d’une résolution pacifique et durable des tensions.


