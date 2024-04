INTERNATIONAL Banque mondiale-FMI : le dialogue économique mondial au centre des réunions de printemps 2024

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant international, humanitaire et journaliste indépendant. - 17 Avril 2024



La session 2024 des réunions de printemps du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI) se tiennent du 15 au 20 avril 2024 à Washington, DC, États-Unis.

Les réunions annuelles de printemps, des Conseils des gouverneurs du Groupe de la Banque mondiale (GBM) et du Fonds monétaire international (FMI), constituent des assemblées cruciales pour les acteurs économiques internationaux, alors que le monde fait face à des enjeux économiques difficiles.



Ces rassemblements offrent des forums de discussions, sur des questions mondiales urgentes, en réunissant des universitaires, des législateurs, des dirigeants du secteur commercial, des représentants de la société civile et des banquiers centraux.



Au milieu de problèmes économiques sans précédent, les réunions de printemps 2024 présentent un programme complet, dans le but d’orienter le développement économique mondial. L'objectif principal des réunions de printemps est de discuter de nombreuses questions mondiales, telles que l'état de l'économie mondiale, la lutte contre la pauvreté, le développement économique et l'efficacité de l'aide.



L'objectif des sessions de printemps 2024, intitulées « Vers une reprise inclusive et une croissance durable », est de promouvoir des approches coopératives pour lutter contre les inégalités économiques et atteindre les objectifs de développement durable.



La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a donné un aperçu du thème de cette année, déclarant qu'à moins que les gouvernements n'adoptent des politiques qui stimulent le développement, la planète connaîtra une période pénible. Selon Mme Georgieva, cette décennie pourrait être connue sous le nom de « années vingt tièdes », si de telles mesures ne sont pas adoptées.



Participants

Les événements réuniront des délégués accomplis du monde entier et des observateurs crédibles. Il s’agit des représentants de la société civile, qui comprennent des organisations non gouvernementales, des groupes communautaires, des syndicats, des mouvements de peuples autochtones, des organisations confessionnelles, des associations professionnelles, des fondations, des groupes de réflexion, des organisations caritatives et d'autres organisations à but non lucratif.



Des membres de la presse et d'autres invités enregistrés les rejoindront également.



Calendrier

Le programme complet des réunions de printemps comprend divers ateliers, discussions politiques et événements de renforcement des capacités.

Parmi les événements marquants figurent :

● La certification ISO 20121, avec le directeur général du FMI, pour démontrer l'engagement en faveur de la durabilité et de la gestion responsable des événements.

● Les coins analytiques couvrant divers sujets tels que la politique industrielle, le renforcement des capacités fiscales dans les pays en développement et le développement de la main-d'œuvre en Afrique. ● Les panels politiques de haut niveau : traiter de questions cruciales telles que la résilience des marchés de financement, l'importance des fonds privés et l'évolution des interactions entre les banques centrales et les régulateurs des marchés de valeurs mobilières.

● Les discussions sur le développement des capacités : fournir un aperçu des réformes des subventions énergétiques, des parcours budgétaires vers l'allégement de la dette et des diagnostics de gouvernance pour la performance et la responsabilité.

● La question climatique : explorer les solutions de financement climatique et les leçons du Costa Rica et du Kenya.

● Les discussions du gouverneur portant sur les idées de politique monétaire de la Corée, la réforme de la politique monétaire au Nigeria et la restauration de la stabilité macroéconomique en Égypte.



Intervenants

Les réunions seront honorées par plusieurs personnalités distinguées telles que Abebe Aemro Selassie, directeur du département Afrique du FMI, Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale, et Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD). Leur participation souligne à quel point il est important que différents secteurs travaillent ensemble pour façonner l’environnement économique mondial.

Les intervenants sont listés ci-dessous dans leur intégralité :

● Abebé Aemro Sélassié, directeur du département Afrique, FMI ;

●Ajay Banga, président de la Banque mondiale ;

● Akinwumi A. Adesina, président du Groupe de la Banque africaine de développement ;

● Alamine Ousmane Mey, ministre de l'Économie, de la Planification et de l’Aménagement du territoire du Cameroun ;

● Ernesto Max Elia Tonela, ministre de l'Économie et des Finances du Mozambique ;

● Folake Soetan, PDG Ikeja Electric Plc;

● Hans Olav Kvalvaag, directeur général de Release by Scatec ;

● Hassanein Hiridjee, PDG du groupe Axian ;

● Joanne Carter, directrice générale du fonds RESULTS ;

● Kévin Kariuki, vice-président pour l'électricité, l'énergie, le climat et la croissance verte, Banque africaine de développement ;

● Lamia Tazi, PDG, Sothema ;

●Lucy Heintz, associé, responsable Infrastructures Energétiques, Actis ;

● Mawunyo Mila Aziable, ministre d'État chargé de l'Énergie et des Mines du Togo ;

● Mohamed Maait, ministre des Finances de la République arabe d'Égypte ;

● Mohammed Ali Paté, Directeur mondial pour la Santé, la nutrition et la population, Groupe de la Banque mondiale ;

● Njuguna S. Ndungu, secrétaire de cabinet, Trésorerie nationale et planification économique, Kenya ; ●Patrick Walsh, PDG et co-fondateur de Sun King ;

● Sénaït Fisseha, vice-président des programmes mondiaux, Fondation Susan Thompson Buffett ;

● Shun'ichi Suzuki, ministre des Finances du Japon ;

● Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé ;

● Tjedu Moyo, directeur exécutif, Centre Lunia pour les jeunes.



Les réunions de printemps 2024 du Groupe de la Banque mondiale et du FMI sont une lueur d’espoir au milieu de l’ambiguïté qui entoure l’économie mondiale. Alors que les conflits font rage partout dans le monde, ces réunions sont de plus en plus importantes pour planifier et organiser une économie mondiale durable. Près d'un an après être devenu président de la Banque mondiale, Ajay Banga espère présenter cette semaine une entité plus solide et plus efficace.



A cet effet, M. Banga a souligné un certain nombre de changements récents apportés par la Banque mondiale, tels que l'accélération du processus d'approbation. Il a élargi sa portée en matière d’éradication de la pauvreté en s’attaquant à d’autres problèmes mondiaux, notamment les pandémies et le changement climatique.



Des demandes de changement ont été formulées en raison de la gestion par la Banque mondiale de l’épidémie du Covid-19, qui a laissé des dizaines de pays profondément endettés.







Dans la même rubrique : < > JO 2024 : allumée en Grèce, la flamme olympique commence son voyage vers Paris La conférence humanitaire de Paris appelle à la paix et à l'aide pour le Soudan Conférence humanitaire pour le Soudan: Le ministre Mahamat Saleh Annadif représentera le Tchad Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)