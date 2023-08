Banque mondiale : le vice-président de la SFI en visite à São Tomé-et-Príncipe

Sérgio Pimenta est vice-président de la SFI pour l'Afrique.



Il est responsable des opérations de conseil et d'investissement dans une région où le portefeuille engagé s'élève à 13,3 milliards de dollars et où plus de 700 personnes travaillent à élargir le rôle du secteur privé pour relever les défis urgents du développement dans les secteurs de la finance, de l'industrie, de l'agro-industrie, des services et des infrastructures.



Auparavant, M. Pimenta était directeur mondial de la SFI pour les secteurs de la fabrication, de l'agro-industrie et des services, où il gérait les opérations dans ces secteurs à travers le monde. Il a également occupé, pendant trois ans, le poste de directeur régional de la SFI pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, basé à Hong Kong.



Plus tôt dans sa carrière à la SFI, M. Pimenta a occupé des postes de direction dans les secteurs de l'industrie manufacturière, de l'agro-industrie et des services dans la région Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'à Washington, DC.



Avant de rejoindre le Groupe de la Banque mondiale, dans le cadre du Programme des jeunes professionnels en 1996, M. Pimenta a travaillé à la direction du Trésor du ministère français des finances, ainsi qu'à la Banque nationale de Paris (BNP).



De nationalité portugaise et française, le vice-président de la SFI est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'École polytechnique de Paris, et d'un diplôme d'études supérieures de l'École nationale des ponts et chaussées de Paris.