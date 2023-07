Barrages policiers sur le pont à double voies de N'Djamena : une réponse à l'incivisme routier

Le pont à double voies, la seule voie de circulation reliant la capitale de N'Djamena à la sortie sud, est constamment confronté à des embouteillages le matin, le soir et surtout le week-end. Pour remédier à cette situation, la police divise le pont en deux parties à l'aide de barrages mobiles pour réguler la circulation. Un commandant de brigade de circulation routière (BCR) du rond-point à double voies, qui souhaite garder l'anonymat, a expliqué que cette mesure vise à inciter les conducteurs à respecter le code de la route et à instaurer de l'ordre dans la circulation.



Cette initiative est appréciée par les chauffeurs de clando mans (taxi-motos) présents sur le rond-point à double voies. Ahmat, un chauffeur de taxi souriant à bord de son véhicule pour Ngueli, partage également cet avis.



En cette saison des pluies, les rues des quartiers périphériques de N'Djamena sont difficiles d'accès, et la seule voie disponible est l'axe de Gassi qui mène à l'Assemblée nationale et à Walia. Cela entraîne souvent des embouteillages le matin et le soir. Avec cette nouvelle approche adoptée par la police BCR, la population espère une meilleure sécurité sur le pont à double voies.