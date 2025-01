Bassin du Lac Tchad : Une avancée décisive dans la lutte contre le terrorisme

Le Ministre des Armées, Issaka Malloua Djamouss, a prononcé un discours poignant lors de la cérémonie de remise des médailles aux personnels ayant participé à l'Opération Lake Sanity 2 en 2024. Cet événement s'est déroulé au Quartier Général de la Force Multinationale Mixte et a permis de saluer la bravoure et le dévouement des soldats engagés dans la lutte contre Boko Haram.





Message de Gratitude



Dans ses propos, le Ministre a exprimé la profonde gratitude du Président de la République, Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, envers les soldats de la Force Multinationale Mixte. Il a mis en lumière leurs sacrifices et leur engagement au service de la sécurité régionale, rappelant l'importance capitale de cette opération pour la stabilité du Bassin du Lac Tchad, une région confrontée à des défis multiples.





Bilan de l'Opération Lake Sanity 2



L'Opération Lake Sanity 2, d'une durée de trois mois avec deux prolongations stratégiques, a permis de porter un coup sévère à Boko Haram :



Neutralisation de plusieurs bases terroristes

Destruction de points de rassemblement logistiques

Élimination de plus de 310 terroristes

Saisie d'importantes quantités d'armements

Sauvetage de nombreuses vies civiles





Hommage aux Responsables Militaires



Le Ministre a rendu hommage à l'engagement exemplaire des responsables militaires, en particulier le Général de Division Is Ali, et a honoré la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur. Leur sacrifice, a-t-il souligné, porte un message d'espoir pour un avenir plus serein et prospère dans la région.





Vigilance et Renforcement des Capacités



Malgré ces résultats significatifs, le Ministre a insisté sur la nécessité de maintenir la vigilance face à la menace persistante de Boko Haram, qui demeure capable d'adapter ses stratégies. Il a également souligné l'urgence de renforcer les capacités humaines et matérielles des forces locales, tout en exprimant sa reconnaissance envers les partenaires internationaux, notamment l'Union Européenne, pour leur soutien constant.





En conclusion, le Ministre a appelé à une coopération régionale plus étroite et à un engagement collectif soutenu pour atteindre une paix durable dans le Bassin du Lac Tchad. Il a réaffirmé l'importance d'une stratégie commune et de la mobilisation continue des ressources pour éradiquer définitivement les dernières poches de résistance et garantir une stabilité pérenne.



Il a enfin rendu un hommage solennel aux soldats tombés lors de cette opération, dont le sacrifice incarne l'espoir d'un avenir meilleur et plus stable pour toute la région.