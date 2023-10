Batha : Le nouveau gouverneur entame une prise de contact avec ses administrés

Après sa prise de fonction à la tête de la province du Batha, le gouverneur Ahamat Goukouni Moralli, a tenue une série de rencontres avec les responsables des forces de défense et de sécurité et les responsables de service financier de sa circonscription administrative. Etait au centre de la rencontre la situation sécuritaire et financière de ladite province et des orientations.



Dans les différentes audiences accordées par le gouverneur, les questions relatives à la sécurité des biens et personnes, la collaboration entre les chefs des différents services et la gestion des recettes de l'État ont été débattu.



Le gouverneur Ahamat Goukouni Moralli a appelé chacun des responsables présents à jouer pleinement son rôle, à travailler main dans la main, dans une franche et étroite collaboration, dans le respect de la hiérarchie, tout en redoublant d’efforts pour relever les défis auxquels la province du Batha fait face.