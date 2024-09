Beauté virtuelle mensongère : une tendance sur les réseaux sociaux

Entre l’image affichée sur les réseaux sociaux et l’apparence réelle des personnes concernées, il existe souvent une différence frappante. Faut-il embellir artificiellement ses photos pour laisser croire à une beauté exceptionnelle ? Est-ce suffisant de se faire filmer dans des lieux prestigieux comme des piscines, hôtels, restaurants ou belles maisons pour laisser penser qu'on a réussi sa vie ? Ces faux-semblants sont devenus une habitude pour de nombreux internautes.



Avec la montée en puissance de la technologie, en particulier des téléphones Android et appareils photo numériques, certaines personnes ont pris l’habitude, lors de cérémonies ou de rencontres festives, de se faire photographier et d’utiliser ces images de manière exagérée pour flatter leur entourage virtuel. Sur les réseaux sociaux, ces pratiques prolifèrent. Ces individus tentent de faire croire qu’ils vivent dans des conditions enviables : belles maisons, bons emplois, entourés de personnes influentes. Leur but est souvent d’attirer l’attention, d'augmenter leur visibilité et de provoquer des rencontres profitables ou des relations sérieuses.



Le problème réside dans cette fausse représentation de la réalité. Si l'on cherche à donner l’impression d’avoir des conditions de vie favorables alors que ce n'est pas le cas, la confiance dans les relations virtuelles en pâtit. Cette discordance entre l'image projetée en ligne et la réalité peut avoir des conséquences négatives, notamment sur les relations amoureuses. L’identité virtuelle façonnée à travers ces images ne reflète pas toujours la vérité, ce qui peut entraîner des déceptions. Les jeunes, en particulier les filles et les garçons, sont les plus concernés par cette tendance à embellir leur apparence sur les réseaux.



Beaucoup d’entre eux utilisent des applications de retouche photo pour améliorer leur beauté numérique, allant jusqu'à rajeunir leur apparence. Cependant, il est essentiel de rester vigilant face à ces mensonges numériques. Tout ce qui brille sur les réseaux sociaux n’est pas forcément réel. Il est important de ne pas se laisser tromper par des apparences soigneusement retouchées, car comme dit l’adage, "tout ce qui brille n’est pas or."