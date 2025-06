Belgique : visite officielle du président centrafricain au siège de la Commission européenne à Bruxelles

Arrivé à Bruxelles, capitale de la Belgique tôt le 02 juin 2025, le président de la République centrafricaine Faustin Archange Touadéra, à la tête d'une délégation a aussitôt rencontré Mame Hadja Lahbib, Commissaire européen à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la gestion des crises.



Cette rencontre de très haute importance tenue au Berlaymont, siège de la Commission Européenne, a pour but d’intensifier les plaidoyers à l’endroit des partenaires européens, en réponse aux défis humanitaires et aux échéances électorales qui s'annoncent.



En s'adressant au chef de l'État, Mme Hadja Lahbib a félicité la démarche de ce dernier en venant vers l’Union Européenne, avant de le rassurer de la disponibilité de son Institution à continuer à apporter son aide à la République centrafricaine, laquelle aide s'élève pour cette année déjà à hauteur de 19,7 millions d'euros pour la réalisation de 17 projets.



Étaient présents aux côtés du président centrafricain, la ministre des Affaires étrangères, Sylvie Notefeï née Baïpo Temon, le ministre d'État directeur de cabinet de la Présidence Obed Namsio, le ministre conseiller, porte-parole de la Présidence, Albert Yaloké Mokpeme, l'ambassadeur de la RCA à Bruxelles, Daniel Emery Dede.



A cette occasion, le Commissaire Européen était assisté des membres de son cabinet, ainsi que de l’ambassadeur de l'Union Européenne à Bangui, Diego Escalona Paturel. En sa qualité de Commissaire européen Mme Hadja Lahbib est chargée d’œuvrer à une approche intégrée de la fragilité, afin de rassembler les politiques en matière d’aide humanitaire, de développement et de paix afin de mieux combiner l’aide d’urgence et les solutions à long terme.



L'Union Européenne reste à cet effet un acteur stratégique en RCA où elle joue un rôle de partenaire global, politique, sécuritaire, économique, financier et humanitaire à travers une approche intégrée multidimensionnelle. En retour, le chef de l’État a remercié Mme Hadja Lahbib pour cette rencontre et à travers elle, les membres de l'Union Européenne pour l'efficacité de cette coopération multilatérale.



L'appui budgétaire que la République centrafricaine demande permettra de faire face aux situations humanitaires dues à l'arrivée massive des réfugiés extérieurs, à la consolidation de l’APPR avec le retour dans le processus de deux importants groupes armés.