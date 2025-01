Bénin : Au moins six morts dans un incendie à Ayélawadjè 1, Cotonou

Le bilan provisoire de cette tragédie fait état de 6 morts et de nombreux blessés, dont la situation reste préoccupante. Les dégâts matériels sont considérables, affectant gravement les habitations et les infrastructures du quartier.





Réactions et Soutien



Les autorités locales ont exprimé leur solidarité avec les victimes et leurs familles, et des efforts sont en cours pour fournir assistance et soutien aux personnes touchées par cet incident tragique. Des enquêtes pourraient également être lancées pour déterminer les causes de cet incendie.





Face à cette tragédie, les autorités locales, les services de secours et l’ensemble de la communauté se mobilisent pour apporter une réponse rapide et efficace. Les opérations de secours sont en cours afin de porter assistance aux victimes et d’évaluer les dégâts.