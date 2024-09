AFRIQUE

Bénin : Lutte contre la fistule obstétricale avec un nouveau programme d’appui médical

Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Septembre 2024

Le 13 septembre 2024, à Cotonou, la Ministre des Affaires Sociales et de la Microfinance a lancé un programme d’appui médical et financier destiné aux femmes et filles souffrant de fistule obstétricale en République du Bénin.