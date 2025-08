Bénin : Patrice Talon célèbre la fête de l'indépendance pour ce qui serait sa dernière en tant que Président

Dans son discours, il a salué les performances remarquables des forces de défense et de sécurité béninoises, notamment celles engagées sur différents fronts, ainsi que la participation d'une troupe ivoirienne et le talent des artistes qui ont sublimé l'événement.





Il a souligné que cette célébration restera « ma der en tant que Président de la République », et s'est dit profondément touché par l'affection et la fierté qu'il a perçues sur les visages des Béninois.





Patrice Talon a rappelé sa promesse initiale de rendre les Béninois fiers de leur pays et de leur démontrer qu'ils ont le potentiel de sortir du sous-développement grâce à des sacrifices et des efforts communs. Il a ajouté que les résultats visibles de ces dernières années prouvent que cet objectif était possible.





Le Président a tenu à remercier l'ensemble de la population pour son affection, et a réaffirmé son engagement à servir la République jusqu'au passage du flambeau dans quelques mois. Il s’est dit convaincu que la suite de l’histoire que les Béninois écrivent ensemble sera encore plus belle.