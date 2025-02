Bénin : accueil du navire Seabourn Sojourn pour une nouvelle destination touristique

Le Bénin a accueilli ce dimanche 9 février 2025 le navire Seabourn Sojourn, renforçant ainsi sa position en tant que nouvelle destination incontournable pour le tourisme de croisière en Afrique de l’Ouest. Cette escale reflète le développement de l'offre touristique du pays, qui attire de plus en plus de croisiéristes en quête d'authenticité et de découvertes.



Le navire, en provenance de Cape Town, a fait escale à Cotonou pour une journée de visites qui a permis aux passagers de découvrir une sélection de sites emblématiques du pays au sein de la capitale économique et également à Ouidah, Porto-Novo et Ganvié.



Le Seabourn Sojourn est un navire de croisière de luxe lancé en 2010, conçu pour offrir une expérience confortable et personnalisée à ses passagers. Avec une capacité d'environ 458 personnes, ce navire, d’une longueur de 198 mètres et d’une largeur de 25 mètres, dispose de 11 ponts et de 225 suites. Dans le cadre d’une croisière de 22 nuits à travers l'Afrique, le Seabourn Sojourn a effectué une escale au Bénin, ajoutant ainsi le pays à son itinéraire.



Cette étape s'inscrit dans un parcours qui inclut également d'autres escales en Afrique de l’Ouest. L’escale a permis aux passagers de visiter des sites incontournables tels que Cotonou, Ouidah, Porto-Novo et Ganvié, offrant une immersion unique dans le patrimoine touristique béninois.



L’arrivée du Seabourn Sojourn à Cotonou s’inscrit dans une dynamique de diversification et de transformation du secteur touristique béninois. Elle souligne l’intérêt croissant des acteurs internationaux du tourisme pour le pays, qui attire de plus en plus de voyageurs en quête de nouvelles expériences. En développant son offre de croisières, le Bénin se positionne comme une destination privilégiée pour les croisiéristes en Afrique de l’Ouest.



Sindé Chekete, directeur général de Bénin Tourisme, déclare : « Au Bénin, notre objectif est d’offrir une expérience unique aux passagers de croisières en mettant en avant la richesse de notre patrimoine et de nos sites exceptionnels. L’arrivée du Seabourn Sojourn a été une belle opportunité de démontrer notre capacité à accueillir des navires de prestige et à répondre aux attentes d’un public international en quête d’authenticité. Nous saluons la mobilisation du Port Autonome de Cotonou, du SAMU et de l’ensemble des acteurs mobilisés pour la réussite de cette opération ».