AFRIQUE Bénin : la BAD accorde un don de 400 000 $ pour les marchés des obligations durables

Alwihda Info | Par Afdb - 14 Août 2024



Le projet d’appui à la diversification des produits des marchés de capitaux permettra de mettre à jour le cadre d’émission obligataire lié aux Objectifs de développement durable (ODD) et de l’élargir aux obligations thématiques.

Le Groupe de la Banque africaine de développement a accordé un don de 400 000 dollars américains, sous forme d’appui d’assistance technique au ministère de l’Économie et des Finances du Bénin pour lui permettre de diversifier et d’accroître la mobilisation des produits des marchés des obligations durables, en vue de soutenir la mise en œuvre des plans nationaux de développement et de transition verte.



Le don qui provient du Fonds pour le développement des marchés de capitaux, un fonds multi-donateurs, administré par la Banque africaine de développement, a été approuvé le 23 juillet 2024 à Abidjan. « L’une des priorités de la Banque africaine de développement dans le cadre de sa nouvelle stratégie décennale 2024-2033 est de soutenir les initiatives pour accroître l'accès à tous les financements liés au développement durable.



En soutenant ce projet, la Banque se positionne, tant, sur le volet investissement que de l’assistance technique, pour permettre aux pays africains de pleinement profiter de leur potentiel en matière de développement durable », a déclaré Ahmed Attout, directeur du Département du développement du secteur financier du Groupe de la Banque. « Ce projet permettra d’élargir et approfondir l'écosystème du financement à long terme au Bénin mais aussi sur le marché régional », a-t-il ajouté.



Le projet d’appui à la diversification des produits des marchés de capitaux permettra de mettre à jour le cadre d’émission obligataire lié aux Objectifs de développement durable (ODD), et de l’élargir aux obligations thématiques (obligations vertes, bleues et sociales). Il permettra d’établir une stratégie nationale de développement des obligations thématiques souveraines, et de former les acteurs du marché au niveau national.



Le projet vise aussi à soutenir les efforts du Bénin dans sa transition verte pour l’établissement d’une stratégie d’investissement à long terme pour le climat, la croissance verte et la transition carbone avec l’identification des projets verts, et un plan de capitalisation des mécanismes domestiques de mobilisation de la finance verte.



« Doter le pays de capacités pour analyser et structurer les différents produits de la finance durable, aidera le Bénin à lever le volume de financement nécessaire pour mettre en œuvre rapidement des projets alignés sur les ODD, tout en limitant les contraintes de capacités d’absorption », a déclaré le ministre de l’Économie et des Finances du Bénin, Romuald Wadagni.



« Le Bénin, depuis l'émission inaugurale d'Eurobond ODD, a franchi des étapes remarquables en matière d’innovations financières, concrétisant des programmes verts, inclusifs et porteurs de transformation. Dans un contexte de pleine expansion des marchés des obligations durables, la mise en œuvre de ce projet illustre à nouveau l’engagement du Bénin pour plus de durabilité. Ce projet permettra de capitaliser sur ces expériences pour développer davantage d’instruments diversifiés », a ajouté le ministre.





Dans la même rubrique : < > Afrique : la Bad approuve une contribution de 10 millions $ au Fonds KawiSafi II Le Cameroun mise sur l'acier pour booster son économie RCA : parade des forces armées à l’occasion du 64ème anniversaire de l’indépendance Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)