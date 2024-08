Bénin : les États-Unis équipent l’armée pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme

Le nouveau geste de l’ambassade des États-Unis au Bénin, à l'endroit des Forces armées béninoises le 14 août 2024, est symbolique. Il s’agit d’un don d’équipement de protection individuelle composé de casques, de housses balistiques, de plaques balistiques et de vestes de portage, le tout d’une valeur de 840 millions de franc CFA.



À la cérémonie de remise du don, l’ambassadeur Brian Shukan et le général de division Fructueux Gbaguidi, chef d’État-major général des Forces armées béninoises, ont eu des mots assez forts pour traduire l’excellence de la coopération entre les armées américaine et béninoise. Une occasion pour réaffirmer la détermination des deux armées à s’investir dans la lutte contre l’extrémisme violent et au-delà les bonnes relations d’entente que partagent le Bénin et les États-Unis d’Amérique.



« Les États-Unis sont fiers de s’associer au Bénin pour protéger les Forces Armées Béninoises (FAB) qui, à leur tour, protègent la population civile contre l’extrémisme violent afin de promouvoir la stabilité au Bénin », a souligné l’ambassadeur Brian Shukan.



Devant le haut commandement militaire réuni pour l’occasion, il a ajouté : « l’équipement seul ne suffit pas pour lutter efficacement contre l’extrémisme violent. La lutte doit être soutenue par une approche globale qui soutient les populations vulnérables. Elle nécessite également une coopération étroite, une formation spécialisée et un engagement indéfectible à s’attaquer aux causes profondes du terrorisme ».



Ces dernières années, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, les États-Unis ont soutenu financièrement plusieurs programmes au titre desquels des formations au profit des FAB dans différents domaines dont la sécurisation des frontières, la cession d’équipements, le renforcement des capacités de certains personnels des FAB aux États-Unis ou des opportunités économiques pour la résistance au recrutement des extrémistes.



Le haut commandement militaire reconnait que depuis les premières attaques terroristes, les États-Unis sont restés aux côtés du Bénin et de son armée. Pour le chef d’État-major général des Forces armées béninoises, « les États-Unis sont des amis, mieux un pays frère ».



Il a rassuré les donateurs que les équipements reçus seront utilisés à bon escient car l’objectif final, c’est de défaire le terrorisme pour permettre aux Béninois de vivre en paix.