Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Présidentielle 2025 au Cameroun : Un accueil chaleureux à Issa Tchiroma Bakary à Garoua


Alwihda Info | Par - 16 Août 2025


Le vendredi 15 août 2025, l'accueil réservé à Issa Tchiroma à l'aéroport de Garoua est décrit comme un "véritable raz-de-marée humain". Des milliers de personnes, venues de la ville et des villages environnants, l'ont salué avec des chants et des accolades, ce qui est présenté comme un signe de son statut de "chef populaire".


Présidentielle 2025 au Cameroun : Un accueil chaleureux à Issa Tchiroma Bakary à Garoua

Cette popularité ne se limite pas aux grands rassemblements. À Yaoundé, sa résidence d'Olezoa est devenue un lieu de rencontre quotidien où militants, notables et jeunes viennent chercher son écoute.
 

Un message axé sur l'unité et le service au peuple

 
Le discours de Tchiroma est perçu comme simple et direct. Il appelle à l'unité nationale et à un Cameroun « uni, juste, solidaire, pacifique et fraternel ». Il affirme qu'« un pays... doit vivre au service de son peuple », un message qui résonne particulièrement auprès d'une population qui se sent éloignée du pouvoir.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 15/08/2025

Tchad : La HAMA reçoit l'Association des Médias en Ligne

Tchad : La HAMA reçoit l'Association des Médias en Ligne

Tchad : Le Président du Sénat reçoit l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire Tchad : Le Président du Sénat reçoit l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire 15/08/2025

Populaires

Tchad : nominations au ministère des Affaires étrangères

15/08/2025

Tchad : Abdel-Aziz Kizeme nommé DG de l'Agence nationale d'investigation financière (ANIF)

15/08/2025

Tchad : Le ministère de l’Enseignement supérieur fixe le calendrier académique 2025-2026

15/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance…

Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes Tchad : le sénateur Dr Beyom Malo Adrien plaide également pour l'amélioration des conditions de travail des journalistes 03/05/2025 - Alwihda

ANALYSE - 15/08/2025 - Hassan Abderamane

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

Tchad : stationnement anarchique des bus commerciaux, circulation paralysée et espace public occupé

La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable La politique, un jeu au hasard et un ring impitoyable 13/08/2025 - Ahmad Youssouf Ali

REACTION - 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS

Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine Le parti Tchadien UNCD appelle l’ONU à une position claire sur les crimes commis en Palestine 02/08/2025 - Alwihda

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter