Présidentielle 2025 au Cameroun : Un accueil chaleureux à Issa Tchiroma Bakary à Garoua



Cette popularité ne se limite pas aux grands rassemblements. À Yaoundé, sa résidence d'Olezoa est devenue un lieu de rencontre quotidien où militants, notables et jeunes viennent chercher son écoute.

Un message axé sur l'unité et le service au peuple

Le discours de Tchiroma est perçu comme simple et direct. Il appelle à l'unité nationale et à un Cameroun « uni, juste, solidaire, pacifique et fraternel ». Il affirme qu'« un pays... doit vivre au service de son peuple », un message qui résonne particulièrement auprès d'une population qui se sent éloignée du pouvoir.