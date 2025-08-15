RCA : Le Président Touadéra s'entretient avec le PDG de la société émiratie GSU





L'entretien a porté sur les projets d'investissement stratégique en RCA. Ali Hassan Abdoul a souligné que sa visite s'inscrit dans un projet de production d’énergie visant à soutenir le développement économique du pays.:





Le président Touadéra a salué la rapidité de la mise en œuvre de ce projet et a réitéré sa vision de fournir de l'électricité à tous les foyers centrafricains. Les discussions ont également abordé plusieurs autres accords signés avec les Émirats Arabes Unis, marquant la volonté de ces derniers d'investir dans le pays.