AFRIQUE

RCA : Le Président Touadéra s'entretient avec le PDG de la société émiratie GSU


Alwihda Info | Par - 16 Août 2025


Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience le PDG de la société émiratie GSU, Ali Hassan Abdoul, le 15 août 2025. Cette rencontre fait suite à la cérémonie de pose de la première pierre du champ solaire de Sakaï 2 et a pour but de consolider la coopération entre la République centrafricaine et les Émirats Arabes Unis.


  L'entretien a porté sur les projets d'investissement stratégique en RCA. Ali Hassan Abdoul a souligné que sa visite s'inscrit dans un projet de production d’énergie visant à soutenir le développement économique du pays.:

 
Le président Touadéra a salué la rapidité de la mise en œuvre de ce projet et a réitéré sa vision de fournir de l'électricité à tous les foyers centrafricains. Les discussions ont également abordé plusieurs autres accords signés avec les Émirats Arabes Unis, marquant la volonté de ces derniers d'investir dans le pays.
