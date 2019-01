Benjamin Netanyahu : "Le Tchad est un pays très important pour Israël"

Israël et le Tchad ont décidé de rétablir leurs relations diplomatiques rompues en 1972, à l'occasion d'une visite dimanche à N'Djamena du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qu'il a qualifiée d'historique".



"Je suis là pour formellement rétablir nos relations diplomatiques avec le Tchad", a déclaré M. Netanyahu au cours d'un point de presse tenu avec le président tchadien Idris Deby Itno à l'issue de leurs entretiens.



Il a affirmé que "le Tchad est un pays très important pour Israël, car le futur de l'Afrique dépend du futur du Sahel", région en proie aux activités violentes et aux attaques de plusieurs groupes djihadistes.



"Ce qui se passe ici influence tout ce qui se passe dans le monde", a-t-il affirmé, en précisant que sa visite à N'Djamena était "historique", la première d'un Premier ministre israélien, selon lui.



Il s'est réjoui d'être accueilli "avec respect" au Tchad, pays à large majorité musulmane, "tout comme nous avions accueilli le président Déby avec respect en Israël" en novembre 2018.



Selon lui, "Israël fait des avancées dans le monde islamique (..) résultat d''efforts considérables ces dernières années", en dépit de "ceux qui essaient de saboter" ces avancées, "sans succès".



M. Netanyahu est engagé dans une campagne active pour nouer ou renouer des liens, y compris en Afrique, avec des pays refusant de reconnaître Israël ou ayant pris leurs distances à cause du conflit avec les Palestiniens.



Il a précisé qu'en deux ans c'était sa quatrième visite sur le continent africain.