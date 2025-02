Betel Casimir, champion du monde de taekwondo, reçu par l'ambassadeur du Tchad en France

Le champion tchadien de taekwondo, Betel Casimir, a été reçu par l'ambassadeur du Tchad en France, Ahmad Makaila. Cette rencontre a été l'occasion pour le sportif de partager son expérience, ses difficultés et ses ambitions.





Un parcours semé d'embûches





Devenu numéro 1 mondial de sa catégorie, Betel Casimir a dû surmonter de nombreux obstacles pour atteindre ce niveau. Il a notamment évoqué les difficultés financières et logistiques qui entravent sa participation aux compétitions internationales.





Le soutien de l'ambassade





L'ambassadeur Ahmad Makaila a salué le talent et la détermination de Betel Casimir et lui a assuré du soutien de l'ambassade. Il a prodigué de sages conseils au champion et l'a encouragé à persévérer dans sa carrière sportive.





Un message aux jeunes sportifs





Betel Casimir a adressé un message aux jeunes Tchadiens passionnés par le sport : "Mettez la rigueur sur les études et prenez également du plaisir sur le terrain". Il insiste sur l'importance de concilier études et sport pour réussir dans la vie.





Un modèle de réussite





Betel Casimir est un exemple de réussite pour la jeunesse tchadienne. Son parcours témoigne de sa détermination, de son travail acharné et de sa passion pour le taekwondo. Il est une source d'inspiration pour tous les jeunes qui rêvent de devenir des champions.