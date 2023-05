Black Ten, le "fantôme" du rap tchadien, envoûte son public sur scène

"À travers ma musique, je souhaite transmettre le message que tout le monde a sa place dans la vie, que chaque individu est nécessaire. Il faut oser, car au-delà de simplement exister, il faut vraiment vivre", déclare-t-il.



"Je ne suis que musique, je vis, respire et dors musique. La musique est l'essence même de ma vie. Tout ce que je fais est orienté vers cet art", insiste le rappeur Black Ten pour exprimer son amour inconditionnel pour la musique.



"Pour moi, la musique représente ce que sont ta religion, ton opinion, ton attention, ton choix, etc. J'imagine qu'il est possible de vivre sans musique, mais pas moi. Si j'avais une fan base, je leur dirais : soutenez-moi de tout cœur, ouvrez votre esprit pour que je puisse y occuper une place spéciale, soyez forts et objectifs... Peu importe les difficultés que vous traversez, tout ira bien", conseille-t-il à ceux qui le lisent.



L'artiste rappeur Black Ten est connu pour captiver son public sur scène, d'où son surnom de "fantôme".