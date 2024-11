Blanche Ekoh-Mama: « La famille artistique est mobilisée pour accompagner Mama Ohandja »

À un mois du concert du 22 décembre, prévu au Musée National de Yaoundé, quel en est l'état des préparatifs ?

En ce qui concerne l’état des préparatifs de ce grand événement culturel et artistique, je peux vous rassurer que nous sommes sur la bonne voie. Toute la famille artistique est mobilisée pour accompagner l'artiste Mama Ohandja, et bien plus, offrir au public de Yaoundé, un spectacle de qualité.



Quelle est la symbolique qui sous-tend l'organisation de cet événement culturel ?

Il s’agit pour nous d’exprimer l'amour d’un enfant pour son parent. En effet, il faut savoir dire merci à nos parents de leur vivant ; mais aussi, nous voulons manifester la passion que nous avons pour notre culture, et par ailleurs démontrer le multiculturalisme ou le brassage culturel.



A l'occasion de ce concert, quels sont les artistes qui ont déjà confirmé leur participation pour accompagner l'artiste sur scène ?

A ce jour plusieurs artistes ont déjà confirmé leur participation. Il s’agit de : La Diva Queen Etemé, Sa majesté Manga Lucky, K-Tino, Tsimi Toro, Petit Cerveau, Tonton Le Show, Fou Le Camp International, Adeline Mbenkum et Lea Jinn Messomo. En ce qui concerne les invités spéciaux en provenance de France, nous aurons sur la scène, Jean Christophe Berthet, Guillaume Cros et Simba Daniel.



Que représente pour vous l'héritage artistique de Mama Ohandja pour le Cameroun ?

Il faut dire que c’est un héritage de portée internationale. Mama Ohandja est en quelque sorte notre Manu Dibango à l’international. Les médias en parlent. Pour moi, c’est une bibliothèque à conserver pour les générations futures. C'est un héritage à perpétrer sur des générations, d'où la création du groupe « Confiance Jazz Junior », au sein de notre association UMBRELLA FOR YOUTH.



Pour vous, que faut-il pour que la génération actuelle puisse perpétuer cet héritage à travers le monde ?

Il faudrait déjà reconnaitre que la musique traditionnelle a sa place dans notre société. Ce qui veut dire qu’il faut valoriser la culture en proposant des cours de guitare, ou des chants dès le plus jeune âge. Par ailleurs, il importe d’associer la musique traditionnelle avec les instruments modernes, pour donner une place à la consommation internationale. Enfin, l’objectif est d’associer et former même les Européens, afin qu’ils arrivent à jouer nos rythmes, tel que l'a fait Mama Ohandja.



Avez-vous un message particulier à adresser au public, à l'occasion de ce concert ?

A tous les fans de Mama Ohandja, et ceux et celles qui vont le découvrir pour la première fois, nous serons très heureux de vous accueillir pour fêter les 50 années de carrière de notre papa, patriarche et icône de la musique camerounaise.