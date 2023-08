Bloquage des cours d'eau à N'Djamena : les autorités mettent en garde contre les conséquences

Le ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mahamat Assileck Halata, a effectué une inspection ce vendredi 18 août. Il s'est rendu aux passages des canaux de drainage et aux ponts passerelles en direction de la sortie nord de la ville de N'Djamena.



Lors de cette descente, le Ministre a observé que la population elle-même bloquait en amont en obstruant les lits des cours d'eau pour pratiquer des cultures maraîchères et piscicoles. D'autres personnes construisaient anarchiquement sur les lits d'eau, bloquant ainsi l'écoulement normal des cours d'eau d'Al-Biar. Il a rappelé que toutes les eaux de N'Djamena convergent au niveau de Lamadji.



"La population elle-même ne peut pas crier au loup et ensuite se présenter comme victime", a souligné Mahamat Assileck Halata.