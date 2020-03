Boko Haram : L'Assemblée nationale du Tchad appelle Déby à "laver l'affront"

L'Assemblée nationale du Tchad a appelé jeudi le président Idriss Déby, en tant que chef suprême des armées, à "laver cet affront inadmissible", suite à l'attaque lundi de Bohoma, au Lac, qui a fait au moins 98 morts et 47 blessés dans les rangs de l'armée.



Le bureau de l'Assemblée qui a examiné hier la situation sécuritaire dans la province du Lac, a condamné avec la plus grande fermeté "cette lâche et ignoble attaque" d'insurgés de Boko Haram, et a exprimé sa "plus grande compassion au peuple tchadien".



Elle "soutient la décision du chef de l'Etat de réorganiser le dispositif sur le terrain et de donner de nouveaux moyens aux forces engagées pour traquer, détruire Boko Haram au Tchad et dans la sous-région du G5 Sahel pour laver cet affront inadmissible."



Elle a demandé aux populations des régions infestées par Boko Haram d'être vigilantes et d'aider à débusquer les terroristes.



L'Assemblée nationale a appelé à une plus grande solidarité internationale, particulièrement au Conseil de sécurité des Nations unis qui doit apporter son soutien effectif aux pays du G5 Sahel. Elle a rendu un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité "engagées pour la défense de la patrie."