Boko Haram : Le conseil de sécurité de l'ONU solidaire du Tchad

Les membres du Conseil de Sécurité ont condamné mercredi "avec la plus grande fermeté, l’odieux et lâche attentat terroriste" du 23 mars 2020 à Boma, au Tchad, qui a fait au moins 98 morts et 47 blessés, ainsi que l’attaque de véhicules militaires prés de Goneri, dans l’Etat de Yobe, au Nigeria, le même jour, qui a fait au moins 47 morts.



Ils ont réaffirmé que "le terrorisme sous toutes ses formes et manifestation constitue l’une des menaces les plus graves pour la paix et la sécurité internationale."



Ils ont salué les efforts déployés par les pays de la région du bassin du lac Tchad (...) pour lutter efficacement contre le terrorisme et ont exprimé leur solidarité avec les gouvernements du Tchad et du Nigéria dans leur lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent.



Traquer ceux qui financent les terroristes



Les membres du Conseil de Sécurité ont souligné la "nécessité de demander des compotes aux auteurs, organisateurs ; financiers et commanditaires de ces actes de terrorisme répréhensibles et de les traduire en justice."



Ils ont exhorté "tous les Etats (...) à coopérer activement avec les pays de la région du bassin du lac Tchad et toutes les autres autorités compétentes à cet égard."