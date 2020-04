Boko Haram : Le ministre tchadien de la défense reçu par le président du Niger

Le ministre tchadien de la défense, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah a été dépêché depuis jeudi par le président Idriss Déby, au Niger et Nigeria pour organiser la relève des soldats tchadiens actuellement positionnés dans leurs territoires libérés des mains de Boko Haram.



Le chef de l'Etat nigérian Issoufou Mahamadou, a reçu hier, vendredi, le ministre tchadien de la Défense Nationale, de la Sécurité Publique et des Anciens Combattants, le Général de corps d’crmée Mahamat Abali Salah, a indiqué la Présidence du Niger.



Le ministre Mahamat Abali Salah a fait le compte rendu de l'opération Colère de Bohoma lancée contre Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad.



« Nous avons eu des orientations du Président de la République du Niger pour maintenir les acquis de cette opération », a indiqué le ministre tchadien, précisant que « beaucoup de bases de Boko Haram sur les frontières du Niger ont été conquises ».



"Nous allons continuer les discussions avec mon homologue nigérien de la Défense Nationale, car si l’Opération Colère de Bohoma a pris fin, la lutte contre Boko Haram continue toujours", a affirmé le Général Abbali Salah, dans des propos rapportés par la Présidence du Niger.



Les armées du Niger et Nigeria ont jusqu'au 24 avril pour déployer leurs forces dans leurs territoires libérés.