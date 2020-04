Boko Haram : Macron salue "le courage des soldats et du peuple tchadiens"

Le chef de l'Etat français Emmanuel Macron a réagi mardi, dans un entretien accordé à RFI, à l'opération militaire Colère de Bohoma menée par l'armée tchadienne contre Boko Haram.



"L’armée tchadienne a subi des pertes importantes dans un premier temps. Elle a ensuite réagi fortement. Mais ça a conduit l’armée tchadienne à se mobiliser. Non seulement sur son sol, mais aussi au Nigeria, au Niger et au Cameroun", a déclaré Emmanuel Macron, réaffirmant sa "solidarité à l’égard du Tchad et de son peuple, parce qu’ils ont été durement touchés."



Il a salué "l’esprit de responsabilité, le courage des soldats et du peuple tchadiens qui, alors même que c’est un terrain d’opérations très difficile, se sont mobilisés pour lutter contre ces mouvements terroristes et ont repris le terrain qui était perdu."



"De vrais succès militaires et des pertes lourdes du côté de Boko Haram"



Emmanuel Macron a estimé qu'il est légitime que le déploiement du bataillon tchadien prévu sur le fuseau central n'ait pas pu avoir lieu. "Ils ont aussi défendu la souveraineté de leurs voisins et se sont battus contre les terroristes", a-t-il dit.



"Il faut apporter toute notre solidarité, et il faut noter que l’armée tchadienne a réagi avec beaucoup de force et a conduit des opérations avec de vrais succès militaires et des pertes lourdes du côté de Boko Haram", a souligné le président français.