Boko Haram frappe encore : Le Cameroun en deuil

Selon les sources militaires, deux véhicules BJ appartenant à l'armée ont été entièrement détruits par cet EEI. Cette nouvelle est un coup dur pour les forces armées camerounaises qui luttent sans relâche contre les attaques incessantes perpétrées par Boko Haram dans la région.



La perte de ces soldats courageux est un rappel poignant des sacrifices consentis par ceux qui défendent la nation contre le terrorisme. Leur dévouement et leur bravoure ne seront jamais oubliés et leurs familles sont dans nos pensées en ces moments difficiles.



Cette attaque souligne une fois de plus l'importance cruciale de maintenir une vigilance constante face à la menace terroriste qui sévit dans notre pays. Les forces armées continueront leur lutte pour assurer la sécurité et protéger notre population contre ces actes insensés.