Boko Haram : le CEMGA du Tchad s'exprime sur les opérations militaires

Le chef d’état-major général des armées du Tchad, le général de corps d'armée Abakar Abdelkérim Daoud, a déclaré lundi que depuis le début des opérations militaires, l'armée tchadienne a pénétré dans des bases de Boko Haram dont personne n'avait réussi à entrer jusqu'à présent, et ce depuis une dizaine d'années.



Le chef d’état-major général des armées, le général Abakar Abdelkérim Daoud et le directeur général des Services de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE), le général Mahamat Idriss Déby, se sont rendus lundi à Kindi-Midom, en territoire nigérien. Ils étaient accompagnés d'une délégation de hauts gradés de l'armée.



Dans cette zone située à 16 km à l’intérieur du territoire nigérien, la base de Boko Haram a été complètement neutralisée par l'armée tchadienne, au cours d'une opération aérienne, fluviale et terrestre, enclenchée dès 4 heures du matin.



"On est debout avec le chef suprême des armées. Il est présent avec nous en personne sur le terrain. On nettoie les bandits qui ont fait des dégâts dans notre camp (de Bohoma, Ndlr). Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de morts. L'armée est en train de faire son travail", a déclaré le général de corps d'armée Abakar Abdelkérim Daoud.



"Mais notre mission n'est pas encore finie. L'armée tchadienne ne peut pas accepter ça. Un bandit qui vient nous attaquer et se cacher, nous ne pouvons jamais accepter cela", a souligné le chef d’état-major général des armées du Tchad.



Selon lui, "dans les endroits marécageux et isolés, là où Boko Haram est présent, là où depuis 10, 20 ans, personne n'a pénétré, nous y sommes entrés. Actuellement aussi nous continuons devant."



Le président Idriss Déby a "choisi de répondre par une mode opératoire qu'affectionnait la bande à Shekau en la surprenant vers 4h du matin", a précisé aujourd'hui la Présidence qui a dévoilé des photos montrant plusieurs corps de terroristes qui ont été tués, ainsi que du matériel militaire récupéré.