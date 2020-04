Boko Haram : "nos forces continuent de traquer les résidus" (Idriss Déby)

Le chef de l'Etat Idriss Déby a donné mardi des nouvelles de l'opération "Colère de Boko Haram", quelques jours après son retour à N'Djamena. Il a assuré que les forces armées continuent de "traquer les résidus de Boko Haram" qui sont en fuite.



"Comme vous le savez, la position géographique particulière de notre pays nous a placés au cœur de plusieurs foyers d’instabilité et d’insécurité. J’ai passé plus de deux semaines sur le terrain, aux côtés de nos Forces de Défense et de Sécurité qui luttent et nettoient la Province du Lac et ses alentours de toute présence des illuminés de Boko Haram", a souligné le chef de l'Etat dans un discours adressé à la nation.



Selon lui, "les premiers résultats sont là bien visibles, mais le travail n’est pas terminé car nos forces continuent de traquer les résidus de Boko Haram évanouis dans la nature des pays voisins."



Il a assuré que "la foudre de la « Colère de Bohoma » a emporté tous les aventuriers terroristes présents sur notre territoire. Notre province du Lac-Tchad est redevenue ce qu’elle devrait toujours être, c’est-à-dire une zone de paix, de sécurité et de production."



Le gouverneur de la province du Lac, Abadi Saïr Fadoul, a présenté lundi à Baga Sola, 70 combattants de Boko Haram qui ont été capturés par les forces armées du Tchad. Ils étaient en fuite depuis le début de l'offensive militaire tchadienne.