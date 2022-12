Brahim Ngartoidé : "le Tchad est en train de basculer lentement mais sûrement vers un État despotique"

Une "peur bleue" règne dans le camp de l'opposition et de la société civile hostile au pouvoir depuis la manifestation du 20 octobre qualifiée à tort "d'insurrection" par le gouvernement. Les leaders de l'opposition et de la société civile traqués, vivent en cachette ou se résignent. Le président de transition, au lieu de jouer la carte de l'apaisement, "se dresse contre son peuple endeuillé et assoiffé de justice", regrette le président de l'AFD.



Mahamat Déby veut "s'accrocher au pouvoir même au prix du sang", constate Brahim Ngartoidé. Le président de l'AFD invite le président de transition à "renoncer aux ambitions négatives" de s'accrocher au pouvoir. Il doit par conséquent se débarrasser de ses conseillers qui l'induisent en erreur.



Le président Brahim exige la libération pure et simple des manifestants arrêtés le 20 octobre, "date sombre de la démocratie" au Tchad.