Brazzaville : l’artiste musicien congolais, Mussi Kongo, présente l’album « Eveil » à la presse

L’artiste musicien congolais, Mussi Kongo, au cours de la conférence de presse



L’artiste musicien congolais, Mussi Kongo, pratique le reggae comme genre musical. Son groupe « Kizma connections » a été créé en 1991. Au cours de la conférence de presse, il a présenté son album intitulé « Eveil », qui est sorti le 22 avril, à minuit sur toutes les plateformes de téléchargement.



Selon lui, « Eveil » est un opus qui comporte sept titres parmi lesquels « Crise de l’emploi, Voumbouka Africa, et Ntoumba Wa Ntoumba. Cet album qui est encore à la phase de duplication sera disponible en divers supports la fin de ce mois, a souligné Mussi Kongo à la presse



Interrogé sur le titre de l’album, l’auteur a précisé que, « j’ai chanté le concept éveil pour réveiller les consciences africaines et pour susciter le mental surtout du peuple africain. » Avant d’ajouter « Je suis musicien, chanteur et auto compositeur, alors je m’inspire du quotidien et j’ai voulu dire tout haut ce qui se dit bàs… »



Pour lui, les grandes figures emblématiques de l’Afrique tels Nelson Mandela, Lumumba, Thomas Sankara, Tchimpa Vita, André Matsoua , qui ont défendu la cause des noirs et lutté pour l’égalité des peuples, ont profondément influencé sa personnalité. « Alors, j’ai emboité le pas de ces grands noms… » a-t-il déclaré devant les professionnels de la plume et du micro.



Parlant de son œuvre, Mussi Kongo, a indiqué que, « Eveil » est très particulier en son fond et en sa forme. Outre le clavier et la guitare, il a fait intervenir de nouvelles sonorités, selon lui, qui ont donné une coloration assez nouvelle à sa musique. Aussi les thèmes abordés sont évocateurs telle que l’immigration forcée. Ce travail, a-t-il affirmé , a nécessité dix ans de préparation et l’album a été enregistré en six mois.



Sur les traces d’Alpha Blondy et Tiken Jah Fa Kolly et faisant partie de la relève du reggae africain, Mussi Kongo a été produit par Jam productions. Certes, cette maison de production est à sa première expérience, mais le vœu le plus ardent de l'artiste musicien congolais est que, ce contrat ne s’arrête pas sur cette production musicale, mais reste à vie.



Intervenant, au cours de la conférence de presse , le représentant de la Maison de JAM productions, Dominique Fodjo, a apprécié l’artiste Mussi Kongo, à sa juste valeur. « …nous l’avons ciblé depuis 7 ans, et a retenu notre attention de par son style, de par son sérieux qu’il met dans le travail.. »



A noter que, l’artiste congolais Mussi Congo et son groupe ont eu à participer à plusieurs festivals culturels notamment en RDC, en Afrique du sud, au Ghana et en 2013, ils ont enregistré leur premier opus, un single qui s’intitulait « Ntoumba wa Ntoumba. » En 2018, ils ont été couronnés d’un trophée « Tremplin reggae » à l’Institut Français du Congo.