Budget 2024 au Tchad : priorité à la relance économique et à l'investissement

Amnistie Générale : L'adoption du projet de loi portant amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022 est une mesure importante pour favoriser la réconciliation nationale. Elle envoie un signal positif aux acteurs impliqués dans ces événements, montrant la volonté du gouvernement de tourner la page de la crise et de créer un environnement propice à la paix et à la stabilité.



Loi de Finances 2024 : Le budget 2024 se distingue par plusieurs caractéristiques notables. D'abord, l'interdiction des dépenses avant ordonnancement vise à garantir une gestion financière plus rigoureuse. En outre, les prévisions de recettes en hausse, le soutien aux provinces et aux communes, la réduction du taux de l'impôt sur les sociétés, les allégements fiscaux pour les petites entreprises, et l'exonération pour l'importation des casques pour les engins à deux roues sont autant de mesures visant à stimuler l'investissement et à soutenir la croissance économique.



Mobilisation des Ressources : Le budget 2024 comprend des mécanismes de retenue à la source de divers impôts, douaniers et domaniaux, ainsi que des mesures pour lutter contre l'évasion fiscale, la fraude et la contrebande. Ces initiatives visent à renforcer la mobilisation des ressources et à garantir que l'État puisse répondre à ses obligations envers les partenaires nationaux et internationaux, ainsi qu'aux besoins en fonctionnement et en investissement.



Priorités Sectorielles : Le budget met l'accent sur des secteurs clés tels que la santé, l'éducation, l'hydraulique, l'environnement et l'énergie. L'augmentation significative des budgets de ces secteurs montre l'engagement du gouvernement envers l'amélioration des services sociaux, la protection de l'environnement et le développement de l'infrastructure énergétique.



Investissements en Infrastructures : Les projets d'investissements en infrastructures, y compris la construction de routes et de ponts, reflètent la vision du gouvernement en faveur du développement économique et de la connectivité régionale. Ces projets visent à stimuler le commerce et l'accès aux services essentiels, renforçant ainsi le climat des affaires.