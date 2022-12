Buhari : les armes utilisées en Ukraine pénètrent dans les pays du bassin du lac Tchad

"Le conflit armé en Ukraine et la situation dans le Sahel sont les principales sources d'armes et de combattants qui viennent grossir les rangs des terroristes dans la région du lac Tchad", a affirmé le président Buhari, dans des propos repris par le média nigérian Vanguard. Une importante partie des armes et des munitions achetées pour la guerre en Libye continue d'affluer vers la région du lac Tchad et d'autres parties du Sahel. Les armes utilisées dans le conflit en Ukraine commencent également à s'infiltrer dans la région". Le président nigérian a appelé ses homologues de la région du lac Tchad à renforcer le contrôle de la circulation des armes sur leur territoire.



Le 16e sommet a réuni, autour du président Buhari, ses homologues du Tchad, du Niger, de la République centrafricaine, du Bénin, ainsi que des délégations du Cameroun et de la Libye. La Commission du bassin du lac Tchad a été créée en 1964 et comprend six pays (Cameroun, Niger, Tchad, Nigeria, Centrafrique et Libye).



Les zones avoisinantes le lac Tchad sont la cible fréquente des plus grands groupes terroristes d'Afrique de l'Ouest: Boko Haram et l'État islamique*. Leurs principaux bastions sont situés dans les régions du sud et du sud-ouest du lac Tchad, où convergent les frontières du Nigeria, du Tchad, du Cameroun et du Niger.



Il faut noter que les pays de la région mènent régulièrement de vastes opérations militaires contre des groupes terroristes dans le cadre de la Force opérationnelle interarmées multinationale chargée de lutter contre les terroristes dans la région du lac Tchad, qui comprend des unités du Niger, du Cameroun, du Tchad, du Nigeria et du Bénin.