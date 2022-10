Burkina Faso : "25 ministres même c'est trop. Nous devons faire des économies" (premier ministre)

Au cours de cet entretien avec le journaliste Lamine Traoré, le nouveau Premier ministre a dit être conscient de la lourdeur de la tâche qui l'attend et être en phase avec les réalités de notre pays.



" Je suis parfaitement conscient de ce qui nous attend... Je connais les réalités, je suis parfaitement conscient", a-t-il expliqué.



En ce qui concerne la gouvernance actuelle, il a insisté sur le fait "qu'on ne peut pas développer le Burkina Faso en dehors de la ligne tracée par Thomas Sankara".



Sur le même sujet, il a ajouté : "On ne peut que compter sur nos propres forces et nos propres moyens. Consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons "



Abordant la question du nombre de ministres dans le futur Gouvernement, M. Apollinaire Kyelem de Tambela a été on ne peut plus clair : "Je crois que 25 ministres même c'est trop... Je crois qu'on aura moins de 25 ministres parce qu'au vu de la situation sécuritaire, nous devons faire des économies sur tous les plans".



Puis, il a annoncé que le décret portant sur les rémunérations des membres du Gouvernement sera revu.



"Nous allons commencer par abroger la décision qui consistait à relever les traitements des ministres et du président du Faso", a-t-il déclaré.



Pour ce qui est du pouvoir d'achat des Burkinabè, le nouveau Premier ministre a fait savoir que le Gouvernement va essayer de "voir si c'est possible de jouer sur les prix du carburant, car si le carburant augmente tout augmente".



Et Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela de poursuivre : "Le Président est d'accord, moi je suis d'accord aussi. Alors, je pense que nous essayerons de revoir les décisions pour réconcilier les Burkinabè avec eux mêmes ".



Sur le partenariat avec la Russie, il a mentionné que nous sommes déjà en partenariat avec la Russie.



" Peut-être qu' on pourra renforcer le partenariat, en tenant compte des réalités actuelles. Peu importe le partenaire avec lequel nous allons travailler, il devra nous respecter. C'est ce qui est dans l'intérêt du Burkina Faso qui sera pris en compte. Cela doit être clair et compris par tout le monde, c'est la souveraineté du Burkina Faso, quelque soit le partenaire qui sera mis en avant ", a-t-il martelé.