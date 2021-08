Burkina Faso : 48 morts dont 30 civils dans une nouvelle attaque, 58 terroristes abattus

Un convoi mixte composé de civils, d'éléments des forces de défense et de sécurité et de "volontaires pour la défense de la patrie" a été la cible d'une attaque terroriste sur l'axe Gorgadji-Arbinda, dans la région Sahel au Burkina Faso, le 18 août 2021, a annoncé Ousséni Tamboura, ministre de la Communication.



L'attaque s'est produite à la hauteur de Boukouma à 25 km de Gorgadji alors que les gendarmes et les "volontaires pour la défense de la patrie" étaient en mission d'escorte en partance pour Arbinda.



Pendant la riposte, 58 terroristes ont été abattus et de nombreux autres ont été mis en déroute. 14 gendarmes, trois "volontaires pour la défense de la patrie" et 30 civils ont été tués tandis que 30 blessés ont été évacués.