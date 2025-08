Burkina Faso : Félicitations présidentielles à l'équipe médicale de la première transplantation rénale

Conduite par le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, l’équipe, composée d’experts burkinabè et turcs, a été saluée pour son professionnalisme et son engagement.





Le coordinateur national de transplantation, Pr Gérard Coulibaly, a exprimé sa gratitude au Président Traoré pour son soutien, qualifiant cette première greffe de rein de "pas de géant" qui ouvre la voie à d'autres types de transplantations d’organes.





La coopération internationale a également été mise en avant, avec la présence de Dr Eyüp Kahveci, Président de la Fondation turque de transplantation d’organes. Ce dernier a assuré que les experts turcs continueront à soutenir le programme de transplantation rénale au Burkina Faso en partageant leurs informations et leur expérience.