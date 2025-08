Burkina Faso : Le Capitaine Ibrahim Traoré célèbre la Révolution Démocratique et Populaire de Thomas Sankara

Dans sa déclaration, le Capitaine Traoré a souligné que la RDP, fondée sur le refus de la fatalité et la volonté de bâtir une nation fière et souveraine, est aujourd'hui restaurée à travers la Révolution Progressiste Populaire (RPP).





Selon lui, la RPP s'appuie sur la capacité du peuple à "impulser un développement endogène et inclusif" pour le plein épanouissement des Burkinabè.





Le président a conclu en réaffirmant sa détermination, à l'image des "valeureux devanciers", à vaincre l'impérialisme pour la prospérité du Burkina Faso, reprenant le slogan emblématique : « La patrie ou la mort, nous vaincrons ».