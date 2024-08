Burkina Faso : Le Président Ibrahim Traoré lance les activités de la Banque des Dépôts du Trésor

La Banque des Dépôts du Trésor aura pour objectif d'être plus proche des populations et de contribuer au développement socio-économique du pays, à travers un mode de financement plus adapté des projets et programmes structurants.



Le Président Traoré a appelé les Burkinabè, les organismes publics et privés de développement, ainsi que les opérateurs économiques à recourir à cette nouvelle banque, baptisée "Burkindlim", afin de participer à la construction collective d'une économie souveraine au service du développement du Burkina Faso.



Le lancement de cette banque s'inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la souveraineté économique et financière du pays.



En résumé, la création de la Banque des Dépôts du Trésor, ou "Burkindlim", vise à doter le Burkina Faso d'un outil financier au service de son développement économique et de sa souveraineté.