Burkina Faso : Le Président Traoré rencontre Poutine à Moscou et demande un transfert de connaissances

Au cours de cette rencontre élargie aux délégations des deux pays, ils ont abordé plusieurs sujets d'importance capitale pour la Fédération de Russie et le Burkina Faso.



Le Capitaine Ibrahim Traoré a exprimé sa gratitude envers son homologue russe pour l'invitation à participer aux commémorations de la victoire russe lors de la Seconde Guerre mondiale. "Nous avons pu comprendre tous les sacrifices que le peuple russe a consentis pour que nous soyons dans un monde libre aujourd’hui", a-t-il déclaré.



Cette visite a ouvert de nouvelles perspectives pour la coopération entre le Burkina Faso et la Russie. Le Chef de l’État burkinabè a souligné que les défis actuels ne doivent pas entraver leur détermination à les surmonter. "Face aux difficultés, émerge une détermination à les surmonter", a-t-il affirmé.



Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération bilatérale, en particulier dans le domaine du transfert de connaissances. "L’aide que vous pouvez nous octroyer, c’est surtout le transfert de connaissances", a-t-il déclaré.



Le Président Poutine a remercié le Président Traoré d'avoir participé aux célébrations du 80e anniversaire de la Grande Victoire. "Votre visite actuelle en Russie est symbolique et fait preuve du caractère amical des relations russo-burkinabè", a-t-il souligné.





Il a rappelé que près de 30 000 Burkinabè avaient participé à la lutte contre le nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. "Aujourd’hui, nous sommes liés par la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme", a-t-il ajouté.





Le Président Poutine a assuré que la Russie et le Burkina Faso travailleront ensemble pour renforcer leurs liens dans tous les domaines de coopération.

Le Président Traoré a souligné qu'après la défense et la sécurité, les priorités du Burkina Faso sont l'éducation et l'enseignement supérieur, en particulier les sciences. Il a exprimé son souhait de renforcer la coopération dans ces domaines pour former la jeunesse burkinabè dans le domaine de la technologie, afin de développer la machinerie militaire et industrielle du pays.