Burkina Faso : Le Président Traoré salue le partenariat avec la Russie et affirme son engagement contre le terrorisme

Dans une déclaration, il a souligné : "En prenant part, ce 09 mai 2025, à la grande parade et au cérémonial de dépôt de gerbe de fleurs, marquant le 80e anniversaire de la victoire de la Russie sur le nazisme, je rends hommage à l'armée soviétique et aux troupes alliées."





Le Président Traoré a également établi un parallèle entre cette victoire historique et la lutte actuelle de son pays contre le terrorisme et l'impérialisme : "Ce triomphe historique me conforte dans l'engagement sans réserve de mon pays et des Etats de la Confédération AES à gagner à tout prix la guerre contre le terrorisme et l'impérialisme. La sécurité de nos Etats et le bien-être de nos populations motivent et guident notre action au quotidien."





Il a conclu en saluant les relations bilatérales : "Je salue le partenariat, mutuellement bénéfique, entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie."