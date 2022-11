Burkina Faso-Mali : le capitaine Ibrahim Traoré à la rencontre du colonel Assimi Goïta

Avec son homologue malien, le président Ibrahim Traoré discutera des questions sécuritaires qui préoccupent les deux pays depuis quelques années, précise la Présidence du Faso.



Cette visite d'amitié et de travail vise à renforcer l'axe Ouagadougou-Bamako et à intensifier la lutte contre les groupes armés terroristes qui endeuillent les deux nations.



"Convaincu qu'aucun pays ne peut vaincre seul les groupes armés qui sont extrêmement mobiles, le chef de l'État burkinabè entend insister sur le renforcement de la coopération bilatérale et la mutualisation des moyens de combat", indique la Présidence du Faso.