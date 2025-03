Burkina Faso : Soutien aux familles des combattants tombés au front

Objectifs de la Conférence

Le Président du Faso, Chef de l’État, Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a rencontré ce jeudi après-midi les veuves et les orphelins des forces combattantes tombées dans la lutte contre le terrorisme. Cette rencontre a marqué la clôture de la conférence nationale organisée par l’Agence de soutien aux veuves, orphelins et victimes de guerre (ASVOVIG).Cette conférence, qui a duré 72 heures, avait pour but de discuter des préoccupations concernant l’autonomisation des veuves et la prise en charge des orphelins. Parmi les thèmes abordés figuraient :Dans son allocution, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a rendu hommage aux « camarades tombés sur le champ d’honneur pour la Patrie », réaffirmant son engagement en déclarant que « le Burkina Faso sera le tombeau du terrorisme ». Il a souligné l'importance d'une prise en charge intégrale des veuves et des orphelins des combattants, indiquant que l’établissement d’un fichier complet des bénéficiaires est une étape cruciale à cet égard.Parmi les mesures discutées, le Chef de l’État a annoncé :