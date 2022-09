Burkina Faso : des militaires annoncent le renversement du pouvoir de transition

Les militaires annoncent la dissolution du gouvernement et de l’Assemblée législative de transition. La Constitution est suspendue, les frontières sont fermées à partir de minuit et un couvre-feu est instauré de 21h à 6h.



Des coups de feu ont éclaté très tôt ce vendredi matin dans des casernes de Ouagadougou. Le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a réagi peu après en évoquant une "situation confuse créée suite à un mouvement d'humeur de certains éléments des Forces armées nationales ce vendredi à Ouagadougou".



"Des pourparlers sont en cours pour ramener le calme et la sérénité", avait-il indiqué.



Le sort du Lieutenant-Colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba est inconnu.