Burkina Faso : du maïs et du riz en abondance pour la sécurité alimentaire

Adoptée le 31 mai 2023 par le Conseil des ministres, l’initiative présidentielle pour la production agricole 2023- 2024 visait la production de près de 190 000 tonnes de céréales, de légumes et de tubercules dans les 13 régions du pays, rappelle la présidence du Faso.



Producteurs, Forces de défense et de sécurité (FDS), volontaires pour la défense de la patrie (VDP), détenus, personnes déplacées internes et transformateurs ont été mobilisés et engagés pour l’atteinte des objectifs de cette initiative volontariste du capitaine Ibrahim Traore, président de la Transition, chef de l’Etat.



Après les travaux champêtres de la saison humide, les récoltes ont commencé depuis quelques mois dans une ambiance de totale satisfaction des producteurs, indique la présidence du Faso.