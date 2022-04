Burkina Faso : l'ex-président Kaboré regagne son domicile à Ouagadougou

Le gouvernement burkinabè a annoncé ce 6 avril qu'après les concertations entamées il y a un peu plus de trois semaines avec l'ancien président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, il a été décidé qu'il rejoindra ce mercredi 6 avril son domicile à Ouagadougou.



Le gouvernement rassure que des mesures sont prises pour garantir sa sécurité, précise Wendkouni Joël Lionel, porte-parole du gouvernement.



Renversé par un coup d'État en janvier dans un contexte de tension sécuritaire, Roch Marc Christian Kaboré a été arrêté par l'armée et contraint de démissionner. Il était depuis lors détenu en résidence surveillée.



Roch Marc Christian Kaboré a exercé le pouvoir durant six ans.