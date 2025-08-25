Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Au Ouaddaï, des responsables du cadastre visés par une plainte pour spoliation foncière


Alwihda Info | Par Alwihda - 25 Août 2025





Tchad : Au Ouaddaï, des responsables du cadastre visés par une plainte pour spoliation foncière
Au Ouaddaï, des pratiques frauduleuses liées à l’attribution de terrains risquent de compromettre la paix sociale et le vivre-ensemble. La famille de feu Mahamat Yacoub Dabio, appuyée par l’association Espoir, a annoncé avoir déposé plainte avec constitution de partie civile contre certains responsables du Cadastre et de la Commission d’Attribution de la ville d’Abéché. Les accusations portent sur des faits graves : faux et usage de faux, enrichissement illicite et spoliation foncière.

Un terrain détourné à des fins douteuses

Selon la famille, un terrain enregistré au nom du défunt Mahamat Yacoub Dabio et destiné à la construction d’un lycée féminin aurait été attribué illégalement à des tiers, dont un ressortissant soudanais identifié comme A.N., en complicité avec plusieurs responsables locaux (anciens cadres de la mairie, du gouvernorat, de la voirie et du domaine). Ces pratiques, dénoncent les plaignants, alimentent des conflits fonciers sans précédent et menacent directement la stabilité sociale de la ville d’Abéché.

Un rapport ministériel qui confirme les irrégularités

Un rapport de l’Inspection générale du ministère de l’Aménagement du territoire, de l’Habitat et de l’Urbanisme, daté du 2 septembre 2023, avait déjà pointé de graves irrégularités dans les registres cadastraux. La famille s’appuie sur ce rapport pour étayer ses accusations.

Procès-verbal d’huissier et absence de réponse

Dans un procès-verbal dressé par Maître Moussa Nicolas, huissier de justice près la Cour d’appel d’Abéché, il est constaté que les services du cadastre et des domaines n’ont pas donné suite aux correspondances officielles visant à vérifier l’existence du terrain et à identifier ses occupants. Cette absence de réponse renforce les soupçons de dissimulation.

Un appel aux autorités pour éviter l’escalade

« Ces individus pensent être au-dessus de la loi. Ils brutalisent la population et créent des conflits fonciers qui mettent en danger la paix sociale », alerte Moudjib Mahamat Yacoub Dabio, porte-parole de la famille et président de l’association Espoir.

Un courrier a déjà été adressé au Premier ministre, au ministre de l’Aménagement du territoire et au ministre de la Justice, afin d’attirer leur attention sur la gravité de la situation et d’éviter tout débordement pouvant mener à des violences.

La famille Dabio et l’association Espoir affirment qu’elles poursuivront leur combat jusqu’à ce que justice soit rendue. L’affaire est désormais entre les mains des autorités judiciaires, qui devront se prononcer sur ces accusations lourdes de conséquences.


