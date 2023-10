Burkina Faso : le PNUD offre des véhicules aux forces de sécurité pour lutter contre le terrorisme

Le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a offert le 19 octobre dernier, 22 pick-up d’une valeur 415 millions de FCFA, au profit de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale pour lutter contre le terrorisme.



A travers, le projet Facilité Régionale de Stabilisation du Liptako-Gourma, Fenêtre Burkina Faso, le PNUD a ainsi offert aux forces de sécurité burkinabè, 22 véhicules de type 4×4, mono cabine, afin de renforcer les capacités de la Police nationale et de la Gendarmerie.



Le don estimé a été remis lors d’une cérémonie, au ministre délégué, chargé de la Sécurité, Mahamadou Sana. Ce dernier a rappelé que ce don s’inscrit dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles des forces de sécurité intérieures, notamment le volet logistique, et contribuera à l’atteinte des objectifs de stabilisation et de développement.



« Le PNUD au Burkina Faso à travers la Facilité Régionale de Stabilisation a bien voulu apporter sa contribution dans le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de Sécurité Intérieur par la dotation en moyens roulant », a indiqué pour sa part le représentant du PNUD au Burkina Faso Alfredo Teixeira.



Il a enfin déclaré que ces 22 véhicules commandés par le PNUD constituent un second lot qui sera transféré au ministère de la Sécurité, suite au premier transfert de huit véhicules en avril dernier.