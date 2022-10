Burkina Faso : le président déchu déplore les "motivations individualistes" des putschistes

"Quelques unités de nos forces militaires, avec des sympathisants civils et politiques, mues par des motivations individualistes, subjectives, et se prévalant de certains revendications qui devraient pouvoir trouver des solutions dans d'autre cadres de concertation, ont convergé vers les zones sensibles de la Présidence du Faso, de la base aérienne, de la RTB et de certains domaines diplomatiques. L'objectif affiché était clair : interrompre la transition".

"Après des efforts de dialogue, de concertation, devant les risques de division et de fracture dans notre armée, en toute conscience et en pleine responsabilité, j'ai renoncé pour compter du 2 octobre à ma fonction de chef de l'État, président de la transition, après un dialogue avec les autorités coutumières et religieuses, et avec la CEDEAO, sur la base de sept points d'accord".

Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba évoque des motivations individualistes et subjectives des militaires qui l'ont renversé :Le président déchu donne un bilan de deux morts, neufs blessés et des dégâts matériels.Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba reconnait avoir démissionné après une médiation des autorités coutumières et religieuses :Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba confirme sept points d'accord dont la poursuite des opérations militaires sur le terrain. L'accord prévoit également la non-poursuite des unités engagées à ses côtés, de ses collaborateurs et sa famille.Il formule ses voeux de succès à ses successeurs, dans l'unité, le patriotisme et l'intégrité.