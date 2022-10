Burkina Faso : les émissaires de la CEDEAO satisfaits des échanges avec la junte

Dépêchée par le Président exercice de la CEDEAO, Umaru Sissoco Embalo, à la suite du putsch intervenu à la tête du Burkina Faso, le 30 septembre dernier, la délégation a eu des entretiens avec le Président du MPSR, le capitaine Ibrahim Traoré et des leaders des communautés religieuses et coutumières de notre pays.



« Nous avons eu l’occasion de saluer le rôle extrêmement positif que les autorités religieuses et coutumières ont joué pour arriver à une sortie de crise, pour renouer le fil du dialogue ; ce rôle a été important, ce rôle a été décisif », a soutenu l’ancien Président du Niger, Mahamadou Issoufou dans le communiqué final à l’issue des différentes rencontres.



Selon le Médiateur de la CEDEAO, la délégation a eu des échanges francs et approfondis avec le Capitaine Ibrahim TRAORÉ. A cette occasion, « j’ai rappelé l’engagement de la CEDEAO aux côtés du peuple burkinabè afin que le peuple burkinabè réussisse la Transition qui est en cours », a-t-il indiqué. A ce sujet, l’ancien Président du Niger a rappelé que le travail va se poursuivre avec le soutien et l’accompagnement de l’organisation sous-régionale.



« Je suis totalement satisfait de l’entretien que j’ai eu avec le capitaine Traoré. Nous repartons confiants et nous allons rendre compte de notre mission au Président en exercice de la CEDEAO et aux Chefs d’État », a déclaré Mahamadou ISSOUFOU tout en rassurant que la CEDEAO va continuer à accompagner le peuple burkinabè dans cette période difficile.



Avant de repartir, le Médiateur de la CEDEAO pour le Burkina Faso a « remercié le capitaine Ibrahim Traoré et les autorités de notre pays pour l’accueil fraternel et très chaleureux qui a été réservé à la délégation ».



Les émissaires étaient constitués du Médiateur de l’organisation communautaire pour le Burkina Faso, l’ancien Président nigérien Mahamadou Issoufou, de la ministre des Affaires étrangères de la Guinée-Bissau, par ailleurs Présidente du Conseil des ministres de la CEDEAO, Suzi Carla Barbosa et du Président de la Commission de l’organisation sous régionale, Dr Omar Alieu Touray.