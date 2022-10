Burkina Faso : les putschistes appellent les manifestants à ne pas cibler les intérêts français

Le capitaine Ibrahim Traoré, nouvel homme fort du Burkina Faso et chef du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, a fait une déclaration ce 2 octobre à la Télévision nationale.



Il a rassuré que la situation est sous contrôle et que « les choses sont en train de rentrer progressivement dans l’ordre ».



Le chef de la junte ne s'est pas prononcé sur une éventuelle démission du lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba.



Le capitaine Ibrahim Traoré a invité les citoyens à se « départir de tout acte de violence et de vandalisme qui pourraient entacher les efforts consentis depuis la nuit du 30 septembre, notamment ceux qui pourraient être perpétrés contre l’ambassade de France ou la base militaire française sise à Kamboinsin. »