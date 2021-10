Burkina Faso : une attaque contre le détachement militaire de Yirgou fait 14 morts

Selon un communiqué de presse signé du ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la Défense nationale et des Anciens combattants, Barthélémy Simporé, « le détachement militaire de Yirgou a été la cible d’une attaque terroriste au petit matin du 04 octobre 2021 vers 5 heures. Face aux assaillants venus en grand nombre et lourdement armés, les militaires ont fait preuve d’une grande combativité en leur opposant une riposte vigoureuse. Une contre-offensive terrestre et aérienne a immédiatement été déclenchée pour neutraliser les assaillants ».



Le bilan fait état de 14 militaires tués au cours des combats et de 7 blessés évacués. Ces derniers sont pris en charge dans les structures sanitaires des Forces armées nationales. Par ailleurs, plusieurs terroristes ont été neutralisés au cours de la riposte des forces armées nationales. En cette circonstance douloureuse, le ministre délégué auprès du président du Faso, chargé de la Défense nationale et des Anciens combattants, présente ses sincères condoléances aux proches des disparus, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessés.



Le ministre réitère ses encouragements à l’ensemble des forces engagées « dont la détermination à défendre le territoire nationale reste intacte ». Enfin, « il exhorte l’ensemble de la Nation à faire corps avec les Forces armées nationales dans le lutte contre cette aveugle barbarie », peut-on apprendre du communiqué du gouvernement.